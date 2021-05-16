В ОРЛО боевики прокатились на танке по кладбищу

16.05.2021 11:00

Во временно неподконтрольном украинской власти Перевальске военная техника боевиков «ЛНР» проехала по местному кладбищу. Горожане опубликовали в соцсетях фото узувеченных памятников и могил, сообщает сайт novosti.dn.ua.

По свидетельству очевидцев, на кладбище в районе 5-й шахты с дороги «слетел» танк, но не остановился, а проехался по могилам.

По словам людей, такое на этом кладбище происходит уже во второй раз. В прошлом году пострадало меньше могил, жители обращались к местным «властям», но результатов не было, никто не был наказан, и ущерб людям не возместили.