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В ОРЛО боевики прокатились на танке по кладбищу
16.05.2021 11:00
Во временно неподконтрольном украинской власти Перевальске военная техника боевиков «ЛНР» проехала по местному кладбищу. Горожане опубликовали в соцсетях фото узувеченных памятников и могил, сообщает сайт novosti.dn.ua.
По свидетельству очевидцев, на кладбище в районе 5-й шахты с дороги «слетел» танк, но не остановился, а проехался по могилам.
По словам людей, такое на этом кладбище происходит уже во второй раз. В прошлом году пострадало меньше могил, жители обращались к местным «властям», но результатов не было, никто не был наказан, и ущерб людям не возместили.
Теги: кладбище, танк, боевики, ОРЛО
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