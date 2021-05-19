Премьер-министр Эстонии посетила КПВВ на Луганщине

19.05.2021 08:00

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас на второй день своего визита в Украину ознакомилась с ситуацией в Луганской области, где она вместе с вице-премьером по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексеем Резниковым посетила два контрольных пункта въезда-выезда: самый восточный в Станице Луганской и самый новый - Счастье - единственный контрольный пункт, который можно пересекать на автомобиле, сообщает ERR.

Пророссийские сепаратисты до сих пор откладывают открытие своего контрольного пункта, ссылаясь на пандемию COVID-19. Украинские военные дали премьер-министру обзор ситуации с боевыми действиями в настоящее время.

"Никто в сегодняшней Европе не должен жить в зоне военных действий или в оккупации. Мы все - партнеры и друзья Украины - должны положить этому конец. Эстония не наблюдает пассивно за страданиями украинцев. Мы работаем вместе с нашими партнерами в международных организациях над тем, чтобы предпринять конкретные шаги в ответ на агрессивные действия России. Кремль должен знать цену дальнейшей эскалации", - сказала Каллас.