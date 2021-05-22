В ОРЛО разрешили праздник «Последнего звонка» несмотря на коронавирус

22.05.2021 13:00

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) в оккупированном Луганске разрешила проведение праздника Последнего звонка в образовательных учреждениях города и региона со строгим соблюдением требований по профилактике СOVID-19, сообщают СМИ ОРЛО.

«Поддержать проведение праздника Последнего звонка на открытом воздухе, со строгим соблюдением Указов Главы Луганской Народной Республики, требований ЧСПК (таких как масочный режим, социальная дистанции и другие)», — говорится в протоколе заседания ЧСПК.