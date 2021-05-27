Главная / Новости / Луганская область / Словакия передала детской областной больнице на Луганщине 2 реанимобиля
Последние новости раздела
- В Кабмине заявили о готовности КПВВ на Донбассе к вакцинации жителей ОРДЛО17:00
- В "министерствах" ОРЛО устроили облаву на владельцев SIM-карт Vodafon13:00
- ЕС выделил ещё €25 млн для пострадавших на Донбассе09:00
- В "заминированных" вузах Северодонецка взрывчатку не нашли17:00
- На Донбассе снайпер боевиков смертельно ранил воина ВСУ16:00
- В Северодонецке эвакуировали Луганскую ОГА (ВИДЕО)12:00
- Словакия передала детской областной больнице на Луганщине 2 реанимобиля11:00
- В ОРЛО ужесточили правила прохождения КПВВ «Станица Луганская»09:00
- Кабмин упростил процесс перемещения транспортных средств через КПВВ на Донбассе16:00
- Сегодня состоятся видеопереговоры политсоветников "нормандской четверки"10:00
Словакия передала детской областной больнице на Луганщине 2 реанимобиля
27.05.2021 11:00
Председатель Луганской областной государственной администрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай вместе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Словацкой Республики в Украине Мареком Шафином принял участие в передаче Луганской областной детской клинической больнице двух реанимобилей. Об этом сообщает сайт ЛОГА.
Два Volkswagen Transporter Т-5 оборудованы дефибрилляторами LP12, вакуумными матрасами и шинами, аппаратами ИВЛ, кислородными редукторами, экстрактором Accuvac Basic и носилками на колесах.
Луганская областная детская клиническая больница имеет три реанимационных отделения - инфекционное, детское и неонатологическое.
Теги: дети, реанимация, больница, автомобиль
Читайте также:
- Двое детей угодили в реанимацию с алкогольной интоксикацией
- Пьяный водитель сбил двух девочек. Одна погибла, вторая - в реанимации
- Газовая плита отправила двух малышей в реанимацию
- ЧП в Житомирской области: пятеро детей попали в реанимацию после того, как поели грибов
- Автокатастрофа в Новосибирской области: число погибших увеличилось (ФОТО)
- В славянской горбольнице отремонтировали и оборудовали детскую реанимацию
- В Кабмине заявили о готовности КПВВ на Донбассе к вакцинации жителей ОРДЛО17:00
- Несовершеннолетняя жительница Горловки перешла линию разграничения по минному полю16:00
- В "министерствах" ОРЛО устроили облаву на владельцев SIM-карт Vodafon13:00
- В ОРДО озвучили правила въезда на местные «курорты»12:00
- ЕС выделил ещё €25 млн для пострадавших на Донбассе09:00
- Порошенко привез на Донбасс оборудование для больницы и армии08:00
- В "заминированных" вузах Северодонецка взрывчатку не нашли17:00
- На Донбассе снайпер боевиков смертельно ранил воина ВСУ16:00
- В Мариуполе выделили землю для строительства «университета Ахметова»15:00
- В Северодонецке эвакуировали Луганскую ОГА (ВИДЕО)12:00
- Забота о природе: что отличает «зеленых» производителей косметики18:00
- В Кабмине заявили о готовности КПВВ на Донбассе к вакцинации жителей ОРДЛО17:00
- Несовершеннолетняя жительница Горловки перешла линию разграничения по минному полю16:00
- «Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз эксперта Максима Калиниченко15:00
- В метро Киева прошли антитеррористические учения14:00
- В "министерствах" ОРЛО устроили облаву на владельцев SIM-карт Vodafon13:00
- В ОРДО озвучили правила въезда на местные «курорты»12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 мая11:00
- В Украине запустили интерактивную карту вакцинации10:00
- ЕС выделил ещё €25 млн для пострадавших на Донбассе09:00
- Забота о природе: что отличает «зеленых» производителей косметики18:00
- «Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз эксперта Максима Калиниченко15:00
- Как выиграть в казино Vavada17:30
- Вакцинация работников образования: что нужно знать?17:00
- Удастся ли государству перезапустить агрострахование?13:00
- Туркам удалось бесплатно подписать перспективного украинского хавбека Кобылянского11:00
- Школьное питание по-новому. Как изменятся столовые с 1 сентября?17:00
- Ветеран спорта из Славянска вновь прославил свое имя16:30
- Инструкция для новичков по игре в слоты14:00
- Прогноз погоды на Донбассе14:00
- В ПФУ назвали количество жителей ОРДЛО, получающих украинские пенсии
- Кабмин упростил процесс перемещения транспортных средств через КПВВ на Донбассе
- В ОРЛО ужесточили правила прохождения КПВВ «Станица Луганская»
- В "министерствах" ОРЛО устроили облаву на владельцев SIM-карт Vodafon
- В Мариуполе выделили землю для строительства «университета Ахметова»
- В Крыму вместо пропагандисткого фильма "Ополченочка" показали кино о героях АТО (ВИДЕО)
- В ОРДО озвучили правила въезда на местные «курорты»
- Ассоциация переселенцев опубликовала список свободных комнат в общежитиях Украины
- Зеленский образовал Славянскую городскую ВГА
- Несовершеннолетняя жительница Горловки перешла линию разграничения по минному полю