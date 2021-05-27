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В ОРЛО ужесточили правила прохождения КПВВ «Станица Луганская»
Группировка «ЛНР» утвердила новые правила въезда в ОРЛО через свой пункт пропуска в Станице Луганской. Соответствующий «указ» подписал 26 мая глава «ЛНР» Леонид Пасечник.
В новом порядке прописали несколько уже введенных ранее отдельных ограничений.
Так, согласно «указу», выезжать из ОРЛО жителям с местной «регистрацией» разрешается не чаще одного раза в месяц. Больше одного раза выезд возможен только при наличии разрешения председателя «чрезвычайной санитарно-эпидемической комиссии».
Въезд в ОРЛО тех, кто не имеет местной «регистрации», проводится по спискам, сформированным «рабочей группой» при наличии определенных оснований, в том числе: лечение (реабилитация), обучение, необходимость постороннего ухода за близким родственником, погребение родственника в ОРЛО. Кроме того, допускается въезд «в исключительных случаях» на основании решения «рабочей группы» по согласованию с «МГБ ЛНР».
Кроме того, в новом порядке уточнены требования по тестам на коронавирус и самоизоляции при въезде в ОРЛО:
- жители с местной «регистрацией» при наличии симптомов COVID-19 или положительного результата ПЦР-теста, выполненного не более чем за три дня до момента въезда, подлежат принудительной госпитализации;
- не имеющие «регистрации» в ОРЛО при наличии симптомов COVID-19 или положительного результата ПЦР-теста, выполненного не более чем за три дня до момента въезда, не подлежат пропуску и направляются обратно;
- при отсутствии симптомов и позитивного результата ПЦР-теста все въезжающие в ОРЛО должны пройти изоляцию на дому в течение 14 дней. Если есть в наличии отрицательный результат ПЦР-теста, выполненного не более чем за три дня до момента въезда, самоизоляция не нужна.
Теги: правила, Станица Луганская, КПВВ, ОРЛО, COVID-19
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