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В Северодонецке эвакуировали Луганскую ОГА (ВИДЕО)
27.05.2021 12:00
Сегодня, 27 мая, неизвестный сообщил о минировании здания по адресу пр. Центральный, 59 в Северодонецке, в котором располагаются главный корпус ВНУ им В.Даля и Луганская областная военно-гражданская администрация. Об этом "Трибуну" сообщил спикер ГУ ГСЧС Украины в Луганской области Андрей Кравченко.
Была проведена эвакуация студентов и сотрудников вуза, а также работников облгосадминистрации. На месте работают спасатели и правоохранительные органы.
Позднее поступила информация о предполагаемом минировании Луганского государственного университета внутренних дел имени Э. А. Дидоренко. Помимо университета в здании находится школа-интернат.
Теги: Северодонецк, эвакуация, облгосадминистрация, минирование
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