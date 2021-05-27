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В "заминированных" вузах Северодонецка взрывчатку не нашли
В Северодонецке, где сегодня получили сообщение о заминировании двух высших учебных заведений, после обследования помещений и территории специалистами, взрывчатки не обнаружили. Об этом сообщает Depo.Донбасс со ссылкой на ГУ НП в Луганской области.
"Полицейскими ГУНП в Луганской области и спасателями проведены обследования каждого корпуса и каждого помещения, где базируются Луганский государственный университет внутренних дел имени Э.А. Дидоренко и Восточноукраинский университет имени В. Даля. Информация о заминировании не подтвердилась", — говорится в сообщении.
В полиции рассказали, что в 10:18 и 10:30 на спецлинии "102" и "101" поступило анонимное сообщение о заминировании двух высших учебных заведений.
"После проведения немедленной эвакуации студентов, преподавателей и персонала, экспертами-взрывотехниками, криминалистами и кинологами были проведены тщательные осмотры трех корпусов учебных заведений. Ни в одном из объектов взрывоопасных предметов не обнаружено", — сообщают в ведомстве.
Отмечается, что ЛГУВД имени Э.А. Дидоренко расположен в одном здании с Северодонецкой общеобразовательной школой-интернатом, где сегодня у выпускников был последний звонок. После получения сообщения о "заминировании", мероприятие пришлось перенести в соседний сквер.
Сообщается, что по факту минировании открыты уголовные производства по ст.259 УК Украины.
Сейчас правоохранители работают над определением лица или лиц, которые "сообщили" о минировании. Им грозит от 4 до 8 лет тюрьмы.
Теги: Северодонецк, ВУЗ, взрывчатка, минирование
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