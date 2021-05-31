В ОРЛО завтра временно запретят продажу алкоголя

31.05.2021 12:00

Согласно "постановлениям" "администраций" оккупированных городов и районов в ОРЛО установлен полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции и табачными изделиями 1 июня 2021 года "с целью обеспечения общественного порядка". Об этом сообщают местные паблики в соцсетях, передает Трибун.

Не допускается розничная торговля алкогольной продукцией (в том числе пивом) субъектами хозяйствования при оказании услуг общественного питания:

- на вынос из зала обслуживания посетителей объекта оказания услуг общественного питания в течение времени запрета розничной торговли алкогольной продукцией;

- через объекты оказания услуг общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей (отделы кафетерии в продовольственных магазинах).

За незаконную продажу товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена "законодательством", предусмотрена "административная ответственность".