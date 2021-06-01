В ОРЛО пообещали выдавать на КПВВ "Станица Луганская" денежную помощь русскоязычным жителям Донбасса

01.06.2021 14:00

В рамках гуманитарной программы "По воссоединению народа Донбасса" и для поддержки русскоязычного населения Украины на КПВВ "Станица Луганская" будет выдаваться денежная помощь. Об этом сообщила "министр труда и социальной политики ЛНР" Светлана Малахова.

Как уточнила министр, принятый документ предполагает осуществление единоразовой денежной помощи в размере 15 000 российских рублей участникам боевых действий, инвалидам Великой Отечественной войны, многодетным семьям, педагогам русского языка и литературы, внесшим значительный вклад в развитие русской словесности и культуры.

Также предусмотрено осуществление выплаты отдельным категориям граждан, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В общей сложности выплатами планируют охватить более 3 тысяч русскоязычных жителей подконтрольной Украине территории Луганской области.

Пунктом выдачи станет мобильный центр, расположенный на КПВВ "Станица Луганская".