Энергетики предупредили "Лисичанскводоканал" об отключении электроэнергии

09.06.2021 16:00

ООО "Луганское энергетическое объединение" предупредило о полном обесточивании ЛКСП "Лисичанскводоканал" за долги. Об этом говорится на странице ООО "ЛЭО".

"10.06.21 в 09:00 состоится обесточивание ЛКСП "Лисичанскводоканал" за долги перед "ЛЭО" в более чем 140 млн гривен! Сделайте запасы воды!", — говорится в сообщении.

Соответственно, будет прекращено водоснабжение жителей городов Лисичанск, Приволье и Новодружеск.