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СБУ объявила в розыск "заммэра" оккупированного Луганска
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в совершении преступлений против национальной безопасности Украины одному из высокопоставленных "чиновников" группировки "ЛНР". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Оперативники и следователи СБУ задокументировали, что бывший руководитель Луганского городского ГАИ в 2015 году присоединился к группировке "ЛНР" и занял должность так называемого "заместителя главы администрации города Луганска".
"До настоящего времени он активно участвует в обеспечении функционирования оккупационной власти в захваченном гибридным агрессором областном центре", – отметили в СБУ.
"Чиновник" подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя и в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Он объявлен в общегосударственный розыск за участие в террористической организации.
Теги: Луганск, мэр, терроризм, СБУ, ЛНР
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