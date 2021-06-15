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Архив - Луганская область

Главарь "ЛНР" передумал проводить военные сборы резервистов

15.06.2021 14:00
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Главарь "ЛНР" передумал проводить военные сборы резервистов

Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник отменил собственный указ о проведении военных сборов резервистов, опубликованный накануне.
Признать утратившим силу указ главы ЛНР от 14 июня 2021 года № УГ-24/21дсп «О проведении военных сборов граждан, пребывающих в запасе», — говорится в тексте нового документа.
При этом причина отмены предыдущего указа не уточняется.



Теги: указ, отмена, ОРЛО, Леонид Пасечник, военные сборы
 
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