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В "ЛНР" внезапно вызвали резервистов на сборы
"Глава" непризнанной "ЛНР" издал указ о проведении военных сборов, в которых примут участие более 300 резервистов, сообщают местные СМИ.
"В целях подготовки и совершенствования навыков граждан, пребывающих в запасе, приписанных в состав резервных формирований на соответствующие воинские должности, постановляю Народной милиции ЛНР организовать и провести военные сборы граждан, пребывающих в запасе, в период: с 15.06.2021 по 19.06.2021; с 22.06.2021 по 26.06.2021; с 29.06.2021 по 03.07.2021", — говорится в документе.
Пасечник постановил "призвать на военные сборы 323 человека из числа граждан, приписанных в состав резервных формирований, в Народную милицию Луганской Народной Республики".
В соответствии с документом, работодатели должны обеспечить сохранение рабочих мест и оплаты труда работникам, призванным на военные сборы. Пасечник также поручил Народной милиции при реализации указа обеспечить "соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метра, использование средств защиты органов дыхания и перчаток".
Теги: ОРЛО, резервисты, военные сборы
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