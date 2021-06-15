Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

В ОРЛО произошел пожар на шахте

15.06.2021 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В ОРЛО произошел пожар на шахте

В лаве шахты Самсоновская-Западная в Краснодоне, на временно неподконтрольной правительству части Луганской области, случился пожар. Об этом сообщает "МЧС" так называемой "ЛНР" в понедельник, 14 июня, передает Корреспондент.net.
"14 июня в 12:45 на пункт связи дежурному диспетчеру военизированного горноспасательного отряда №2 Краснодона поступило сообщение о том, что на шахте "Самсоновская-Западная" на участке 4-й западной лавы возник пожар. К месту вызова были направлены шесть отделений Государственной военизированной горноспасательной службы и два отделения реанимационно-противошоковой группы", - говорится в сообщении.
На момент возгорания на предприятии находился 161 человек, а на аварийном участке - 19 шахтеров.
"В данный момент угрозы жизни и здоровью нет, все шахтеры вышли на поверхность. Проводятся работы по локализации и ликвидации возгорания", - заверили в "МЧС".



Теги: Донбасс, шахта, пожар, ОРЛО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх