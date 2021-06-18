В оккупированном Луганске ночью взорвался газопровод

18.06.2021 11:00

Минувшей ночью в неподконтрольном Луганске произошел взрыв газопровода. Пресс-служба предприятия "Луганскгаз" уточнила, что взрыв с последующим возгоранием произошли в районе парка имени 1 Мая.

В результате инцидента от подачи газа было временно отключено 20 жилых домов и 21 коммунально-бытовой объект.

По состоянию на 6:30 пламя удалось погасить, специалисты "Луганскгаза" приступили к ремонту газопровода.

"Восстановить подачу газа отключенным абонентам планируется по завершению работ на объекте", — отметили в пресс-службе "Луганскгаза".

На предприятии добавили, что "на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов, причина взрыва устанавливается".