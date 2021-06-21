На КПВВ "Станица Луганская" началась реконструкция

21.06.2021 13:00

На пункте пропуска "Станица Луганская" началась реконструкция. Об этом сообщают в благотворительном фонде "Право на захист", передает "Вільне радіо".

За лето там планируют обновить инфраструктуру по образцу КПВВ "Новотроицкое", а именно - создать центр предоставления админуслуг, поставить навесы и тому подобное.

Как сообщают мониторы организации, дежурящие на этом КПВВ каждый рабочий день, из-за этой реконструкции люди сталкиваются с определенными неудобствами: частные лаборатории перенесли ближе к проезжей части, скамейки у лабораторий убрали, навесов нет, а тротуарная дорога разбита.