Завтра в Станице Луганской не будет электричества

23.06.2021 09:00

В четверг, 24 июня, в Станице Луганской планируется отключение электроэнергии, в связи с чем КПВВ будет работать на собственных генераторах. Для пересекающих КВПП это может принести определенные неудобства, так как возможны задержки в работе системы пропуска. Об этом пишут в Телеграмм-канале "Ситуация на блокпостах Донбасса".

"Предупреждения для людей которые собираются ехать в Станицу Луганскую 24.06.2021 в Станице будет отключения света. КПВВ будет работать на своих генераторах. Могут возникнуть проблемы со снятием денег с банкоматах!"

Как известно, работа на генераторах имеет свою специфику, которые могут принести определенные неудобства и привести к проблемам в работе системы пропуска. Из-за отключений электроэнергии под угрозой находится работа банкоматов и банковских терминалов во всей Станице Луганской.