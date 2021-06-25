Луганск отправил в крымскую Ялту 10 тонн питьевой воды

25.06.2021 16:00

Луганск передал социально незащищенным жителям пострадавшей от подтопления Ялты 10 тонн питьевой воды, сообщают СМИ ОРЛО.

"Жители Ялты получили 10 тонн питьевой воды в качестве гуманитарной помощи от города-побратима Луганска по инициативе главы администрации Луганска Манолиса Пилавова", — говорится в сообщении.

В 2019 году "главы администраций" Луганска и Ялты Манолис Пилавов и Алексей Челпанов подписали соглашение о сотрудничестве.