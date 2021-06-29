В ОРЛО анонсировали повышение коммунальных тарифов с 1 июля

29.06.2021 17:00

В "ЛНР" не отстают от "ДНР" и анонсируют повышение коммунальных тарифов в среднем на 20% с 1 июля. Об этом говорится в постановлении "правительства республики".

Согласно документу, тариф за содержание домов вырастет на 9%, водоснабжение и водоотведение — на 20%. На 20% вырастут цены на вывоз мусора.



