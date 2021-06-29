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В ОРЛО анонсировали повышение коммунальных тарифов с 1 июля
29.06.2021 17:00
В "ЛНР" не отстают от "ДНР" и анонсируют повышение коммунальных тарифов в среднем на 20% с 1 июля. Об этом говорится в постановлении "правительства республики".
Согласно документу, тариф за содержание домов вырастет на 9%, водоснабжение и водоотведение — на 20%. На 20% вырастут цены на вывоз мусора.
Теги: коммунальные услуги, повышение тарифов, ОРЛО
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