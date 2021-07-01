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СБУ выявила на Луганщине два тайника с гранатами и взрывчаткой
СБУ обнаружила вблизи линии разграничения тайник главарей незаконных вооруженных группировок с военными средствами поражения и тайник с гранатами в центре Северодонецка. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Отмечается, что среди прочего изъята ручная противопехотная граната производства РФ. Из тайника, обустроенного на территории заброшенного детского лагеря в Старобельском районе, правоохранители изъяли: 6,5 кг тротила, ручную осколочную гранату и запал к ней, гранатометный выстрел ВОГ-25, патроны для стрелкового оружия.
По оперативным данным, схрон оборудовали главари боевиков во время вооруженного сопротивления силам антитеррористической операции летом 2014 года.
Еще один тайник с боевыми средствами поражения правоохранители обнаружили в подвале многоквартирного дома в центре Северодонецка.
Из тайника изъяты: ручная противопехотная граната РГО российского производства и запал к ней, гранаты РГД-5 и запалы к ним; реактивный осветительный сигнальный патрон.
"Установлен местный житель, который незаконно хранил обнаруженные средства поражения. Он уведомлен о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия", - добавили в СБУ.
Теги: Донбасс, взрывчатка, СБУ, граната, тайник
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