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Архив - Луганская область

ВУЗ-переселенец из Луганска снова переезжает

01.07.2021 12:00
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ВУЗ-переселенец из Луганска снова переезжает

Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко меняет свой юридический адрес и переезжает из Северодонецка в Рубежное, сообщает Трибун.
ВУЗ будет размещаться по улице Померанчука 15, в здании бывшего РЦПО (ПТУ №5). На данный момент в корпусе проводят ремонтные работы.
Университет готовит специалистов по следующим направлениям:
Бакалавр, магистр:
Инженерия программного обеспечения;
Компьютерные науки;
Компьютерная инженерия;
Физика и астрономия;
Математика, алгебра и теория чисел;
Информационное, библиотечное и архивное дело.



Теги: Донбасс, университет, Луганск, Рубежное, Северодонецк
 
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