ВУЗ-переселенец из Луганска снова переезжает

01.07.2021 12:00

Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко меняет свой юридический адрес и переезжает из Северодонецка в Рубежное, сообщает Трибун.

ВУЗ будет размещаться по улице Померанчука 15, в здании бывшего РЦПО (ПТУ №5). На данный момент в корпусе проводят ремонтные работы.

Университет готовит специалистов по следующим направлениям:

Бакалавр, магистр:

Инженерия программного обеспечения;

Компьютерные науки;

Компьютерная инженерия;

Физика и астрономия;

Математика, алгебра и теория чисел;

Информационное, библиотечное и архивное дело.