На Луганщине презентовали два первых туристических маршрута

02.07.2021 17:00

В Луганской области презентовали два первых туристических маршрута - «Жемчужины Новоайдарщины» и «Атмосферный Старобельск». Об этом сообщили в Луганской областной государственной администрации, передает 06452.com.ua.

Первый маршрут - «Жемчужины Новоайдарщины - сочетание уникальности и истории». Главными объектами здесь стали геологический памятник природы местного значения «Бараньи лбы», Новоайдарский краеведческий музей с его уникальной коллекцией народной одежды конца XIX - начала ХХ веков, и Свято-Пантелеймоновский Кафедральный Храм (Янтарный храм) в селе Дмитровка, на отделку которого потрачено более 500 кг «солнечного камня».

Второй маршрут - «Старобельск - атмосферный, загадочный, овеянный легендами». Участники экскурсии посетили знаменитый женский монастырь «Всех скорбящих Радости», Поклонный Крест на меловой горе возле села Подгоровка, и ознакомились с архитектурой исторической части Старобельска.

По словам заместителя главы области Екатерины Безгинской, на сегодняшний день специалистами разработано шесть туристических маршрутов, которые сочетают историческое достояние, культуру, традиции и обычаи. Охвачена почти вся территория области.