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Архив - Луганская область

В ОРЛО более 1600 абонентов остались без электроснабжения

04.07.2021 17:00
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В ОРЛО более 1600 абонентов остались без электроснабжения

Более 1,6 тыс. абонентов в населенных пунктах Краснодонского и Перевальского районов остались без электроснабжения из-за непогоды. Об этом сообщила пресс-служба "МЧС ЛНР".
В результате вызванных неблагоприятными погодными условиями аварийных отключений электроэнергии на подстанциях "Молодая гвардия" и "Комиссаровская" были обесточены 1 092 абонента в части Краснодона и поселке городского типа (пгт) Таловое, а также 527 абонентов в пгт Байрачки.
Ведутся ремонтные работы.



Теги: непогода, электроснабжение, ОРЛО
 
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