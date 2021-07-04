В ОРЛО более 1600 абонентов остались без электроснабжения

04.07.2021 17:00

Более 1,6 тыс. абонентов в населенных пунктах Краснодонского и Перевальского районов остались без электроснабжения из-за непогоды. Об этом сообщила пресс-служба "МЧС ЛНР".

В результате вызванных неблагоприятными погодными условиями аварийных отключений электроэнергии на подстанциях "Молодая гвардия" и "Комиссаровская" были обесточены 1 092 абонента в части Краснодона и поселке городского типа (пгт) Таловое, а также 527 абонентов в пгт Байрачки.

Ведутся ремонтные работы.