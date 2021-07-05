Очевидцы рассказали о ценах на COVID-тестирование в КПВВ "Меловое"

05.07.2021 11:00

Экспресс-тест на короновирус при въезде в Украину из России через КПВВ "Меловое" стоит от 250 до 650 грн.

Об этом сообщают пользователи соцсетей:

"В рублях сегодня оплачивала, при чём первая лаборатория берёт в районе 1800руб, вторая 700руб"

"Оплачивать за тест на КПП Украины можно в рублях или гривнах обе валюты принимают, но если смотреть по курсу то в ГРИВНАХ ПОЛУЧАЕТСЯ ДЕШЕВЛЕ."

"Палатка уличная стоит 650грн вагончик белый самый первый справа 250грн."

"Вроде бы где за 250-это государственная лаборатория, а за 650-частная".