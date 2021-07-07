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Правозащитники проинспектировали КПВВ "Станица Луганская"
07.07.2021 12:00
Мониторы БФ "Восток SOS" проверили работу КПВВ "Станица Луганская", сообщается на странице организации в фейсбуке.
Правозащитники пообщались с 10 людьми, осуществлявшими пересечение, 2 военнослужащими в составе СЦКК, представителем Луганского пограничного отряда и работниками SMM OSCE и CIMIC.
Результаты мониторинга:
- Установлено, что в выходные дни на КПВВ "Станица Луганская" физически не присутствуют представители Совместного центра по контролю и координации.
- Граждане, пересекавшие участок между КПВВ и КПП, жаловались на угрозу для своей жизни и здоровья из-за погодных условий. На пути отсутствуют навесы от солнца или дождя, на территории самого КПВВ и на участке перехода между КПВВ и КПП.
- Отсутствует транспорт (автобус) для пересечения участка пути между КПВВ и КПП, который курсировал до начала пандемии COVID-19. Такой транспорт, по словам респондентов, является критически необходимым, поскольку в основном пересечение осуществляют лица пожилого возраста, семьи с детьми и пересечь данный путь пешком им является физически трудно.
- Зафиксированы неудовлетворительные санитарно-гигиенические условия. Количество туалетов не является достаточным для того количества лиц, которое ежедневно пересекает контрольно-пропускной пункт въезда-выезда. На всем участке не проводится уборка, зафиксировано много мусора.
Рекомендации:
- Рассмотреть возможность изменения графика работы КПВВ на более раннее время (например, с 6:00 до 15:00). Это позволит уменьшить риски для жизни и здоровья лиц, пересекающих КПВВ, от перегрева или солнечного удара.
- Установить дополнительные пункты для укрытия от солнца и дождя на участке между КПВВ и КПП.
- Возобновить курсирование транспорта (автобуса) для пересечения между КПВВ и КПП.
- Улучшить санитарно-гигиенические условия на КПВВ (установить дополнительные туалеты и организовать уборку).
- Увеличить численный состав представителей СЦКК, которые несут свою службу в зоне разведения № 1 Станица Луганская.
- Провести информационно-разъяснительные беседы или специальное обучение по коммуникациям, которые осуществляют представители СЦКК с лицами, пересекающими участок, наблюдателями, представителями международных организаций.
Теги: Станица Луганская, КПВВ, инспекция, правозащитники
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