Правозащитники проинспектировали КПВВ "Станица Луганская"

07.07.2021 12:00

Мониторы БФ "Восток SOS" проверили работу КПВВ "Станица Луганская", сообщается на странице организации в фейсбуке.

Правозащитники пообщались с 10 людьми, осуществлявшими пересечение, 2 военнослужащими в составе СЦКК, представителем Луганского пограничного отряда и работниками SMM OSCE и CIMIC.

Результаты мониторинга:

Установлено, что в выходные дни на КПВВ "Станица Луганская" физически не присутствуют представители Совместного центра по контролю и координации.

Граждане, пересекавшие участок между КПВВ и КПП, жаловались на угрозу для своей жизни и здоровья из-за погодных условий. На пути отсутствуют навесы от солнца или дождя, на территории самого КПВВ и на участке перехода между КПВВ и КПП.

Отсутствует транспорт (автобус) для пересечения участка пути между КПВВ и КПП, который курсировал до начала пандемии COVID-19. Такой транспорт, по словам респондентов, является критически необходимым, поскольку в основном пересечение осуществляют лица пожилого возраста, семьи с детьми и пересечь данный путь пешком им является физически трудно.

Зафиксированы неудовлетворительные санитарно-гигиенические условия. Количество туалетов не является достаточным для того количества лиц, которое ежедневно пересекает контрольно-пропускной пункт въезда-выезда. На всем участке не проводится уборка, зафиксировано много мусора.

Рекомендации: