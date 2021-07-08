В ОРЛО заявили о ранении мирной жительницы во время обстрела

08.07.2021 13:00

Жительница неподконтрольной Украине части Луганской области была тяжело ранена в результате обстрела 7 июля. Об этом заявили в "народной милиции ЛНР".

Отмечается, что раненая женщина 1960 года рождения живет в поселке Донецкий по улице Осипенко. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в городскую больницу Голубовки (Кировска).



