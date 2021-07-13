Главная / Новости / Луганская область / В автобусе "Луганск — Москва" обнаружили тайник с контрафактной водкой
Последние новости раздела
- В автобусе "Луганск — Москва" обнаружили тайник с контрафактной водкой16:00
- 12 июля через КПВВ на Донбассе прошли более 3000 человек11:00
- В Минреинтеграции назвали количество жителей ВОТ, записавшихся на вакцинацию в Украине15:00
- В ОРЛО из-за коронавируса закрыли все летние лагеря для детей17:00
- Резников заявил о возможности модернизации Минских соглашений09:00
- За минувшие сутки в зоне ООС один воин погиб, один ранен, у двоих - боевые травмы11:00
- Правозащитники обратились к Зеленскому по поводу "пограничных" штрафов для жителей ОРДЛО10:00
- В ООН заговорили о "вопиющих нарушениях" в донецкой тюрьме "Изоляция"09:00
- СБУ изъяла у 62-летнего жителя Луганщины целый арсенал оружия16:00
- Волонтеры из Франции передали оборудование и мебель для больниц Донбасса13:00
В автобусе "Луганск — Москва" обнаружили тайник с контрафактной водкой
13.07.2021 16:00
Российские таможенники на пограничном пункте Гуково (РФ, напротив Изварино) в пассажирском автобусе, следовавшем из неподконтрольного Луганска в Москву, обнаружили тайник с контрафактной водкой, сообщают пользователи соцсетей.
Оформление контрабанды заняло восемь часов, которые 63 пассажира вынужденно прождали на пункте пропуска.
Возмущенные люди написали жалобу на водителей-контрабандистов и директора фирмы "Юниктранс" Ю. В. Хусточкина в "прокуратуру ЛНР".
Теги: Луганск, Москва, автобус, контрабанда, водка
Читайте также:
- Украинский проводник решил обогреть российских женщин
- "Клад" в поезде Донецк-Москва: хитрый россиянин спрятал картины в "Speed-Инфо" (ФОТО)
- Предприниматели везли контрабандой... автобусы
- Поезд "Луганск - Москва" потрусили таможенники
- В поезде "Москва - Киев" пасажир устроил настоящий склад... в матрасе
- "Россия вышвырнула этих людей не только из собственных домов, но и лишила политического будущего. Они ноль, никто, но все еще любят оккупационный сапог", - Цимбалюк рассказал о настроениях в рядах донецкой "элиты", бежавшей в Москву
- В ОРДО анонсировали "воскрешение" ЕМЗ17:00
- В автобусе "Луганск — Москва" обнаружили тайник с контрафактной водкой16:00
- Глава миссии МККК в Украине прибыла в оккупированный Донецк14:00
- Кондитерскую компанию АВК признали банкротом13:00
- 12 июля через КПВВ на Донбассе прошли более 3000 человек11:00
- В ДонОВГА опубликовали график работы центров массовой вакцинации от COVID-1917:00
- В Минреинтеграции назвали количество жителей ВОТ, записавшихся на вакцинацию в Украине15:00
- В Мариуполе развернули самый большой флаг Украины09:00
- В ОРЛО из-за коронавируса закрыли все летние лагеря для детей17:00
- Резников заявил о возможности модернизации Минских соглашений09:00
- В ОРДО анонсировали "воскрешение" ЕМЗ17:00
- В автобусе "Луганск — Москва" обнаружили тайник с контрафактной водкой16:00
- Свидетельство о вакцинации и ковидный сертификат – зеленый свет для туризма15:00
- Глава миссии МККК в Украине прибыла в оккупированный Донецк14:00
- Кондитерскую компанию АВК признали банкротом13:00
- В одном из отелей Геленджика произошел взрыв12:00
- 12 июля через КПВВ на Донбассе прошли более 3000 человек11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 июля10:00
- Зеленский и Меркель сделали заявления об урегулировании на Донбассе09:00
- Роман Зозуля посетил военнослужащих, проходящих реабилитацию после ранения 08:00
- Свидетельство о вакцинации и ковидный сертификат – зеленый свет для туризма15:00
- Автоматическое списание долгов. Как не довести до ареста счетов?12:00
- Игровые автоматы на реальные деньги15:00
- Хронические болезни не помеха вакцинации17:00
- Коммуналка летом. Получится ли сэкономить?17:00
- Перерасчет пенсий. Что следует знать?17:00
- Что нужно знать о китайской вакцине CoronaVac?13:00
- На собственном примере. Истории о вакцинации от COVID-1917:00
- Как отдыхать безопасно во время пандемии COVID-19?16:00
- Флеш-игры и схемы игрового процесса13:00
- Правозащитники обратились к Зеленскому по поводу "пограничных" штрафов для жителей ОРДЛО
- Резников заявил о возможности модернизации Минских соглашений
- Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля
- Зеленский и Меркель сделали заявления об урегулировании на Донбассе
- Кондитерскую компанию АВК признали банкротом
- В ООН заговорили о "вопиющих нарушениях" в донецкой тюрьме "Изоляция"
- 9 июля НВФ ОРДО пропустили через гумкоридор в Еленовке 615 человек
- В автобусе "Луганск — Москва" обнаружили тайник с контрафактной водкой
- Глава миссии МККК в Украине прибыла в оккупированный Донецк
- В ОРЛО из-за коронавируса закрыли все летние лагеря для детей