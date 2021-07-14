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В оккупированный Луганск прибыл "десант" единороссов
14.07.2021 16:00
В захваченном НВФ Луганске начался «форум граждан России», в котором приняли участие представители группировок «ДНР» и «ЛНР», а также депутаты-единороссы Госдумы РФ, сообщают российские СМИ.
Кроме того, на мероприятие прибыли представители самопровозглашенных Южной Осетии и Абхазии.
Фактически форум носит агитационный характер в поддержку партии «Единая Россия» перед выборами в Госдуму, которые пройдут в РФ в сентябре. Кремль хочет привлечь к голосованию и жителей ОРДЛО, которые получили российские паспорта.
Теги: Луганск, форум, Единая Россия
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