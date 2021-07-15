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Украинка пыталась провезти через КПВВ "Меловое" 2 млн рублей
На КПВВ "Меловое" задержали женщину, которая пыталась тайно перевезти 2 миллиона российских рублей через государственную границу. Об этом сообщает пресс-служба Восточного регионального управления ГПСУ.
"Во время пограничного контроля военнослужащие Луганского отряда из состава Объединенных сил обратили внимание на нервное поведение женщины. Учитывая имеющиеся риски возможного перемещения запрещенных предметов пограничники приняли решение о дополнительном досмотре вещей украинки", — говорится в сообщении.
Впоследствии совместно с работниками ГФС в личных вещах гражданки обнаружили 2 млн рус. рублей. Обнаруженная сумма, в гривневом эквиваленте - более 730 тыс. грн, что значительно превышает разрешенную законодательством Украины сумму для перемещения через государственную границу.
Женщина объяснила, что денежные средства она перевозила по просьбе знакомого, который обещал ей за эту услугу вознаграждение.
Отмечается, что в отношении гражданки Украины составлены документы административного производства. Российские миллионы изъяты в установленном порядке.
Теги: деньги, контрабанда, КПВВ, Меловое
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