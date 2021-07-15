Последние новости раздела
- Делегация посольства США посетила зону ООС15:00
- В ООН назвали общее количество жертв войны на Донбассе17:00
- Украинка пыталась провезти через КПВВ "Меловое" 2 млн рублей14:00
- В Лисичанске открылось инклюзивное отделение "Ощадбанка"11:00
- На Донбассе за сутки - 13 нарушений "тишины", два украинских воина ранены08:00
- В оккупированный Луганск прибыл "десант" единороссов16:00
- Жители ОРДО нашли путь в Украину через КПВВ "Станица Луганская"15:00
- Один украинский воин погиб, пятеро ранены, еще один получил боевую травму на Донбассе10:00
- В автобусе "Луганск — Москва" обнаружили тайник с контрафактной водкой16:00
- 12 июля через КПВВ на Донбассе прошли более 3000 человек11:00
В Лисичанске открылось инклюзивное отделение "Ощадбанка"
15.07.2021 11:00
В Лисичанске открыто инклюзивное отделение "Ощадбанка", адаптированное для комфортного обслуживания всех клиентов, в том числе с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщает пресс-служба ЛугОГА.
"Оно отвечает всем современным требованиям, в том числе и инклюзивным. Спасибо, что вы остались в области в сложный период в 2014 году, когда большинство банков «убегали» отсюда", - отметил глава облгосадминистрации Сергей Гайдай.
Он посетил отремонтированное отделение, расположенное на проспекте Победы, 102, во время рабочей поездки в Лисичанск.
Теги: Лисичанск, Ощадбанк, открытие, инвалиды
Читайте также:
- В прифронтовой Красногоровке открылось отделение “Ощадбанка”
- Официальный курс валют на четверг, 27 января
- Официальный курс валют на четверг, 10 февраля
- Официальный курс валют на среду, 23 февраля
- Межбанк: торги проходят в диапазоне 7,933-7,938 грн за доллар
- Межбанк: торги открылись в диапазоне 7,952-7,958 грн за доллар
- Делегация посольства США посетила зону ООС15:00
- Пушилин изъявил желание вступить в «Единую Россию»10:00
- На Донбассе боевики обстреляли пгт Нью-Йорк08:00
- В ООН назвали общее количество жертв войны на Донбассе17:00
- В Мариуполе завтра начнет работу второй центр массовой вакцинации15:00
- Украинка пыталась провезти через КПВВ "Меловое" 2 млн рублей14:00
- В Краматорске открыли памятник Василю Стусу13:00
- В Лисичанске открылось инклюзивное отделение "Ощадбанка"11:00
- На Донбассе за сутки - 13 нарушений "тишины", два украинских воина ранены08:00
- В День металлурга в ОРДО выступят Наталия Гулькина и рэпер Doni18:00
- Завтра в Славянске состоится инклюзивный фестиваль "Inclusion fest"17:00
- На Северском Донце проведут массовый заплыв среди любителей16:00
- Делегация посольства США посетила зону ООС15:00
- В Кабмине назвали страны, признающие украинские COVID-сертификаты14:00
- Верховная Рада назначила нового главу МВД13:00
- ФК «Шахтер» представил новую игровую форму (ВИДЕО)12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 июля11:00
- Пушилин изъявил желание вступить в «Единую Россию»10:00
- Ученые сравнили эффективность вакцин Pfizer и Sinovac09:00
- На Донбассе боевики обстреляли пгт Нью-Йорк08:00
- Гоксбет — характеристики и предложения онлайн казино17:00
- Свидетельство о вакцинации и ковидный сертификат – зеленый свет для туризма15:00
- Автоматическое списание долгов. Как не довести до ареста счетов?12:00
- Игровые автоматы на реальные деньги15:00
- Хронические болезни не помеха вакцинации17:00
- Коммуналка летом. Получится ли сэкономить?17:00
- Перерасчет пенсий. Что следует знать?17:00
- Что нужно знать о китайской вакцине CoronaVac?13:00
- На собственном примере. Истории о вакцинации от COVID-1917:00
- Как отдыхать безопасно во время пандемии COVID-19?16:00
- Жители ОРДО нашли путь в Украину через КПВВ "Станица Луганская"
- В ООН назвали общее количество жертв войны на Донбассе
- Украинка пыталась провезти через КПВВ "Меловое" 2 млн рублей
- В ОРДО утвердили порядок получения субсидий на оплату коммуналки
- На всех пляжах Мариуполя превышен индекс ЛКП
- В День металлурга в ОРДО выступят Наталия Гулькина и рэпер Doni
- В оккупированный Луганск прибыл "десант" единороссов
- На Донбассе боевики обстреляли пгт Нью-Йорк
- В Лисичанске открылось инклюзивное отделение "Ощадбанка"
- Пушилин изъявил желание вступить в «Единую Россию»