На Луганщине попал в аварию автобус Харьков - Станица-Луганская

17.07.2021 17:00

Сегодня, 17 июля, примерно в 4:13 на автодороге Н-21 на 68 км (недалеко от города Счастье) произошло ДТП — опрокидывание маршрутного автобуса "Мерседес спринтер", сообщает Depo.Харьков.

В результате аварии телесные повреждения получили 9 пассажиров, их доставили в Счастьенскую городскую больницу.

По предварительной информации, автомобиль "Мерседес" сообщением Харьков — Станица-Луганская перевернулся в результате того, что водитель микроавтобуса пытался избежать столкновения с препятствием, которое внезапно возникшей на дороге: с автомобильной шиной, которая лопнула на автомобиле "Рено Магнум", который двигался впереди. На место происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы.

Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).