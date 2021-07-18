В ОРЛО дорожает "растаможка" автомобилей

18.07.2021 17:00

Стоимость "таможенного" оформления легкового автомобиля в ОРЛО в режиме «импорт» с 9 августа будет рассчитываться по новым ставкам. Об этом сообщают оккупационные интернет-ресурсы.

Так, для транспортных средств, которым более семи лет, предусмотрено повышение ставок ввозной "таможенной" пошлины (растаможки) в среднем на 0,3 евро за один кубический сантиметр объёма двигателя.

Для новых автомобилей и тех, которым менее семи лет, предусмотрено незначительное увеличение ставок ввозной "таможенной" пошлины в среднем на 0,1 евро за один кубический сантиметр объёма двигателя.