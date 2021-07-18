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В ОРЛО дорожает "растаможка" автомобилей
18.07.2021 17:00
Стоимость "таможенного" оформления легкового автомобиля в ОРЛО в режиме «импорт» с 9 августа будет рассчитываться по новым ставкам. Об этом сообщают оккупационные интернет-ресурсы.
Так, для транспортных средств, которым более семи лет, предусмотрено повышение ставок ввозной "таможенной" пошлины (растаможки) в среднем на 0,3 евро за один кубический сантиметр объёма двигателя.
Для новых автомобилей и тех, которым менее семи лет, предусмотрено незначительное увеличение ставок ввозной "таможенной" пошлины в среднем на 0,1 евро за один кубический сантиметр объёма двигателя.
Теги: стоимость, растаможивание, автомобиль, ОРЛО
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