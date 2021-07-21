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В ОРЛО анонсировали ярмарку вакансий

21.07.2021 17:00
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В ОРЛО анонсировали ярмарку вакансий

Ярмарка вакансий с участием представителей предприятий, организаций и учреждений города состоится в Луганске 27 июля. Об этом сообщила пресс-служба "городской администрации".
"Территориальное отделение центра занятости 27 июля проведет в Луганске ярмарку вакансий для граждан, ищущих работу", — говорится в сообщении.
Ярмарка вакансий будет проходить по адресу: Луганск, улица 50-летия образования СССР, 22б (остановка транспорта «Донбасс»). Начало мероприятия — в 09:30.



Теги: Луганск, вакансии, ярмарка, ОРЛО
 
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