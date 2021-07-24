На Луганщине 5 человек пострадали в аварии автобуса Станица Луганская - Харьков

24.07.2021 11:00

На Луганщине сегодня, 23 июля, произошло ДТП на автодороге возле Новойдара. Водитель микроавтобуса с шестью пассажирами не справился с управлением, машина съехала в кювет. Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

Как уточняется, авария произошла примерно в 15:50 на автодороге Н-21 «Старобельск – Луганск – Хрустальный – Макеевка – Донецк».

Микроавтобус «Мерседес спринтер» под управлением 55-летнего водителя двигался из Станицы Луганской в Харьков.

«Двигаясь по указанной автодороге в направлении Харькова, водитель не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил выезд автомобиля за пределы проезжей части в кювет. В результате ДТП пассажиры получили телесные повреждения различной степени тяжести», – говорится в сообщении.

Пострадавшим на месте происшествия была оказана медицинская помощь, пятеро из них доставлены в больницу.