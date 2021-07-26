- На КПП "Меловое" не пропускают с украинскими сертификатами о вакцинации16:00
- Семь бойцов ООС ранены в результате артобстрела боевиков15:00
- На Луганщине сразу два показателя не соответствуют "зеленой" зоне карантина14:00
- ОБСЕ выявила военную технику боевиков в жилых районах на Донбассе12:00
- За сутки враг 11 раз срывал "тишину" на Донбассе, один украинский воин ранен08:00
- В ГПСУ перечислили основания для пересечения границы жителями ОРДЛО без штрафа17:00
- На Луганщине 5 человек пострадали в аварии автобуса Станица Луганская - Харьков11:00
- Украинская делегация не будет вести переговоры по Донбассу в Минске10:00
- ВСУ озвучили потери на Донбассе за год перемирия16:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса утром 23 июля по данным ГПСУ15:00
На КПП "Меловое" не пропускают с украинскими сертификатами о вакцинации
При пересечении государственной границы с РФ украинцев при наличие у них сертификатов о вакцинации от COVID-19 пограничники все равно принуждают сдавать экспрес-тесты или устанавливать приложение "Вдома" с последующей самоизоляцией на 2 недели. В случае отказа грозят не пропустить на территорию Украины. Об этом пишут в соцсетях пользователи, неоднократно столкнувшиеся с таким отношением на пункте пропуска "Меловое", передает ДонПресс.
И бумажные сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции, и сгенерированные в приложении "ДІЯ", которые подтверждают только полный курс прививок — украинские пограничники игнорируют.
Вот что пишут очевидцы:
"Когда подошли к украинскому посту пограничник сказал что протоколы и штрафы отменили и нужно сдать только либо тест либо установить Вдома. Хоть у меня и был сертификат о вакцинации тест всеравно пришлось сдавать. Его кстати там делают в двух местах так что за 10 минут ответ получила".
"Сегодня дочь ехала, у нее был сертификат о вакцинации, тест заставили все равно сдавать"
"Да, сертификат был с собой, в телефоне, объяснение: болеют и провакцинированные"
Теги: вакцинация, сертификат, Госпогранслужба, КПП, Меловое
- В Кабмине назвали страны, признающие украинские COVID-сертификаты
- Пограничники объяснили порядок пропуска на территорию гуманитарно-логистического центра
- В ГПСУ рассказали о ситуации с COVID-тестированием въезжающих из России
- Свидетельство о вакцинации и ковидный сертификат – зеленый свет для туризма
- Украинцам светит вакцинация от свиного гриппа. Минздрав уже думает
- ВОЗ: Эпидемия идет на восток Украины
- На КПП "Меловое" не пропускают с украинскими сертификатами о вакцинации16:00
- Семь бойцов ООС ранены в результате артобстрела боевиков15:00
- На Луганщине сразу два показателя не соответствуют "зеленой" зоне карантина14:00
- ОБСЕ выявила военную технику боевиков в жилых районах на Донбассе12:00
- За сутки враг 11 раз срывал "тишину" на Донбассе, один украинский воин ранен08:00
- Поезд "Днепр - Авдеевка" сократит время в пути17:00
- В Мариуполе отметили День Нептуна10:00
- В ГПСУ перечислили основания для пересечения границы жителями ОРДЛО без штрафа17:00
- На Луганщине 5 человек пострадали в аварии автобуса Станица Луганская - Харьков11:00
- Украинская делегация не будет вести переговоры по Донбассу в Минске10:00
- На КПП "Меловое" не пропускают с украинскими сертификатами о вакцинации16:00
- Семь бойцов ООС ранены в результате артобстрела боевиков15:00
- На Луганщине сразу два показателя не соответствуют "зеленой" зоне карантина14:00
- Как уберечься от пищевых отравлений летом?13:00
- ОБСЕ выявила военную технику боевиков в жилых районах на Донбассе12:00
- В ГСЧС предупредили о высокой пожарной опасности в ряде областей Украины11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 июля10:00
- В Японии начались испытания препарата для лечения COVID-1909:00
- За сутки враг 11 раз срывал "тишину" на Донбассе, один украинский воин ранен08:00
- Поезд "Днепр - Авдеевка" сократит время в пути17:00
- Как уберечься от пищевых отравлений летом?13:00
- Индийский штамм «Дельта»: как не допустить новой волны COVID-19?14:00
- Гоксбет — характеристики и предложения онлайн казино17:00
- Свидетельство о вакцинации и ковидный сертификат – зеленый свет для туризма15:00
- Автоматическое списание долгов. Как не довести до ареста счетов?12:00
- Игровые автоматы на реальные деньги15:00
- Хронические болезни не помеха вакцинации17:00
- Коммуналка летом. Получится ли сэкономить?17:00
- Перерасчет пенсий. Что следует знать?17:00
- Что нужно знать о китайской вакцине CoronaVac?13:00
- В ГПСУ перечислили основания для пересечения границы жителями ОРДЛО без штрафа
- Украинская делегация не будет вести переговоры по Донбассу в Минске
- В Раде внесен законопроект о лишении гражданства за российский паспорт
- Хайди Грау подвела итоги заседания ТКГ
- ВСУ озвучили потери на Донбассе за год перемирия
- Стали известны темы встречи Зеленского и Байдена
- В "Дії" возобновили прием заявок от ВПЛ на льготную ипотеку
- Ситуация на КПВВ Донбасса утром 23 июля по данным ГПСУ
- В Мариуполе строят первый в Украине "стальной" дом
- На Луганщине 5 человек пострадали в аварии автобуса Станица Луганская - Харьков