Завтра на КПВВ "Станица Луганская" заработает пункт вакцинации от COVID-19

27.07.2021 16:00

С завтрашнего дня на КПВВ в Станице Луганской можно будет сделать прививку от коронавируса. Об этом сообщили в КНП "Станично-Луганский ЦПМСП", передает Трибун.

Отмечается, что с 28 июля граждане, прибывающие с временно оккупированной территории, могут сделать прививки от COVID-19 непосредственно на КПВВ "Станица Луганская".

Пункт вакцинации на КПВВ будет работать в среду и пятницу с 9.00 до 12.00, а пункт вакцинации КНП "Станично-Луганский ЦПМСП" по адресу 5 линия, 39 - с 9.00 до 15.00.