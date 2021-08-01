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Архив - Луганская область

В ОРЛО с сегодняшнего дня отменяется комендантский час

01.08.2021 09:00
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В ОРЛО с сегодняшнего дня отменяется комендантский час

В ОРЛО Леонид Пасечник издал указ , которым приостановил действие режима комендантского часа на территории ЛНР за исключением Кировска, Первомайска и Славяносербского района, с 1 августа по 1 октября, сообщают местные СМИ.
«Приостановить действие комендантского часа на территории ЛНР в период с 23:00 01 августа 2021 года по 04:00 01 октября 2021 года за исключением территорий, находящихся в границах административно-территориального подчинения городу Кировску, городу Первомайску и Славяносербскому району», — говорится в документе.
Напомним, комендантский час действует в ОРЛО с 23:00 до 04:00.



Теги: Донбасс, отмена, комендантский час, ОРЛО
 
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