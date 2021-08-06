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Архив - Луганская область

Делегацию ООН допустили к заключенным в ОРЛО

06.08.2021 12:00
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Делегацию ООН допустили к заключенным в ОРЛО

Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер посетила удерживаемых лиц, содержащихся в Луганском учреждении исполнения наказаний №17 в ОРЛО. Об этом сообщают оккупационные СМИ.
Богнер отметила, что не станет раскрывать конфиденциальный разговор с заключенными:
"Сегодня мы посетили СИЗО и здесь у нас был доступ к четырем людям, у нас было 10 минут с каждым, мы обсуждали конфиденциально с ними ситуации. Я не буду рассказывать, о чем мы говорили, наш мандат — это смотреть на ситуацию по правам человека".



Теги: Донбасс, ООН, СИЗО, делегация, ОРЛО
 
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