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Дети из прифронтовой Попасной побывали в Кабмине
9 августа, специально для школьников из прифронтовой Попасной Луганской области была организована поездка в Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Эти дети участвуют в проекте "Детская полевая почта" благотворительной организации "Криївка вільних", сообщает телеканал "Дом".
Организаторы поездки и сотрудники МинВОТ провели для попаснянских школьников тренинг по минной безопасности и устроили множество познавательных экскурсий.
В частности дети побывали в Музее истории Украины, музее Революции Достоинства, музее Становления нации и Музее науки.
"Мы хотим не только помочь, но и сделать больше. Например, показать какая красивая Украина, какие интересные, замечательные люди живут. На сегодня в Киеве, но они есть во всей Украине. Какая интересная Украина. Что этим детям нужно любить свою землю, любить свою страну", — пояснил организатор, член БО "Криївка вільних" Вячеслав Василевский.
Теги: Донбасс, Киев, дети, Кабмин, Попасная
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