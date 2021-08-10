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Архив - Луганская область

На Луганщине заканчивают ремонт дороги к КПП Меловое

10.08.2021 15:00
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На Луганщине заканчивают ремонт дороги к КПП Меловое

Восстановительные работы на трассе Н-26 Чугуев - Меловое (Луганщина) будут полностью завершены ко Дню Независимости. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Луганской области на своей официальной странице в Facebook.
Сейчас работы ведутся на маршруте Старобельск - Евсуг на участке протяженностью 35 км.
Начиная с мая, дорожные работники уже выполнили на этом участке фрезерование изношенного асфальтобетонного покрытия и завершают укладку усиленной основы на 33 из 35 км. На 32 километрах уже уложен нижний, а на 10 км - 5-сантиметровый верхний слой дорожного покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона.
Кроме того, в рамхка президентской программы "Большая стройка" ведутся работы по приведению в порядок обочин, где придорожная полоса очищается от кустарников и мелколесья. На завершающем этапе подрядчику предстоит обустроить автобусные остановки, установить направляющие столбики, дорожные знаки и нанести дорожную разметку.
До Дня Независимости планируют восстановить всю дорогу Н-26 Чугуев - Меловое в пределах Луганской области.



Теги: Донбасс, Чугуев, ремонт, трасса, Меловое
 
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