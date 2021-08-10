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Архив - Луганская область

СБУ блокировала на Луганщине агентурную сеть "ЛНР" (ВИДЕО)

10.08.2021 16:00
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СБУ блокировала на Луганщине агентурную сеть "ЛНР" (ВИДЕО)

Деятельность псевдоспецслужбы "ЛНР" блокировали сотрудники СБУ. В частности она планировала теракты на территории Украины. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
СБУ удалось выйти на злоумышленника, который занимался вербовкой украинцев на прифронтовой территории. Им оказался 27-летний житель Северодонецка, который вступил в ряды так называемой "спецслужбы ЛНР" в 2018 году. Осенью того же года он получил паспорт псевдореспублики, а через год - и паспорт гражданина РФ.
По заданию кураторов из России злоумышленник сформировал агентурную сеть, преимущественно из числа близких родственников сотрудников СБУ. Вербовку осуществлял, используя шантаж и психологическое давление, а также угрожая физической расправой над родными и незаконным лишением имущества, находящегося на временно оккупированной территории.
29 июля так называемый разведчик "ЛНР" организовал минирование служебного автомобиля сотрудника СБУ в Луганской области. Усилиями подразделений внутренней безопасности и контрразведки СБУ его план удалось сорвать, а завербованных агентов - выявить.
Сейчас продолжаются мероприятия по выявлению и установлению других возможных агентов "псевдоспецслужбы".



Теги: Донбасс, теракт, СБУ, ЛНР, агенты
 
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