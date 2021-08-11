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В ОРЛО вернулись к жесткому карантину
Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) "ЛНР" ввела новые ограничительные меры в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, в том числе обязала жителей "республики" носить защитные маски в общественных местах и транспорте, приостановила проведение массовых мероприятий и ограничила работу кинотеатров и аквапарков, сообщают местные СМИ.
В частности с 11 августа 2021 года до особого распоряжения решено приостановить:
— проведение физкультурных мероприятий и спортивных соревнований за исключением проведения таких мероприятий без участия зрителей с количеством участников не более 50 человек при условии неукоснительного соблюдения Требований по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденных пунктом 2.3 протокола заседания ЧСПК от 3 июня 2020 года № 32/2020;
— проведение выступлений музыкальных, театральных и иных коллективов, отдельных исполнителей в помещениях, не оборудованных посадочными местами;
— работу танцевальных залов (площадок), в том числе в предприятиях общественного питания;
— организацию и проведение массовых мероприятий культурного, зрелищного, развлекательного характера в общественных местах (ограничения не распространяются на публичные мероприятия с количеством участников не более 50 человек). Указанные публичные мероприятия могут проводиться исключительно при условии обеспечения соблюдения организаторами и участниками данных мероприятий при их подготовке и проведении социального дистанцирования (не менее 1,5 м, осуществления контроля температуры тела граждан с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным способом (в случае проведения публичных мероприятий в закрытых помещениях), требований о необходимости обработки рук кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками, а также использования лицевых масок (респираторов)", — говорится в протоколе заседания ЧСПК.
Кроме того, решением ЧСПК запрещены:
— работа кинотеатров, театров, кино-концертных залов за исключением осуществления ими деятельности с соблюдением ограничения по заполняемости зала не более 30% и равномерной рассадкой зрителей;
— проведение работодателями любых массовых мероприятий, в том числе праздничных с участием работников;
— работа аквапарков.
Допуск посетителей в фитнес-клубы и спортивные залы ограничен из расчета на одного человека не менее 10 кв. м площади зала.
Теги: Донбасс, карантин, ОРЛО, COVID-19
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