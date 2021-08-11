В ОРЛО вернулись к жесткому карантину

11.08.2021 12:00

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) "ЛНР" ввела новые ограничительные меры в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, в том числе обязала жителей "республики" носить защитные маски в общественных местах и транспорте, приостановила проведение массовых мероприятий и ограничила работу кинотеатров и аквапарков, сообщают местные СМИ.

В частности с 11 августа 2021 года до особого распоряжения решено приостановить:

— проведение физкультурных мероприятий и спортивных соревнований за исключением проведения таких мероприятий без участия зрителей с количеством участников не более 50 человек при условии неукоснительного соблюдения Требований по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденных пунктом 2.3 протокола заседания ЧСПК от 3 июня 2020 года № 32/2020;

— проведение выступлений музыкальных, театральных и иных коллективов, отдельных исполнителей в помещениях, не оборудованных посадочными местами;

— работу танцевальных залов (площадок), в том числе в предприятиях общественного питания;

— организацию и проведение массовых мероприятий культурного, зрелищного, развлекательного характера в общественных местах (ограничения не распространяются на публичные мероприятия с количеством участников не более 50 человек). Указанные публичные мероприятия могут проводиться исключительно при условии обеспечения соблюдения организаторами и участниками данных мероприятий при их подготовке и проведении социального дистанцирования (не менее 1,5 м, осуществления контроля температуры тела граждан с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным способом (в случае проведения публичных мероприятий в закрытых помещениях), требований о необходимости обработки рук кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками, а также использования лицевых масок (респираторов)", — говорится в протоколе заседания ЧСПК.

Кроме того, решением ЧСПК запрещены:

— работа кинотеатров, театров, кино-концертных залов за исключением осуществления ими деятельности с соблюдением ограничения по заполняемости зала не более 30% и равномерной рассадкой зрителей;

— проведение работодателями любых массовых мероприятий, в том числе праздничных с участием работников;

— работа аквапарков.

Допуск посетителей в фитнес-клубы и спортивные залы ограничен из расчета на одного человека не менее 10 кв. м площади зала.