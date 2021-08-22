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Архив - Луганская область

В Попасной изготовили флаг для рекорда Украины

22.08.2021 15:00
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В Попасной изготовили флаг для рекорда Украины

В Попасной 23 августа 2021 развернут государственный флаг длиной 200 метров и установят Национальный рекорд. Об этом рассказали в ОО "МО" Молодежь Попаснянщины", сообщает Восточный Вариант.
Государственный Флаг претендует на национальный рекорд в номинации "Самый большой флаг Украины, развернутый на самом коротком расстоянии от линии разграничения".
Инициатива создания флага к 30 годовщины Независимости и установления рекорда Украины поступило от коллектива Попаснянского Дома детского творчества, которую поддержали в Северодонецкой районной администрации и Попаснянской ВЦА.
Сшили флаг руководители кружков Дома творчества Елена Андреева и Олеся Лавренко - "Благодаря совместным усилиям громады мы сегодня имеем возможность присутствовать при историческом событии для нашего города - установлении всеукраинского рекорда нашей молодой Попаснянским городской территориальной общиной."
Дата события: 23 августа 2021г
Место:. Попасная.
Длина: 200 м.
Ширина: 3 м.
Заявленный рекорд: "Самый большой флаг Украины, развернутый на самом коротком расстоянии от линии разграничения", категория "Самые большие объекты", ВG (09), №2104-0156.



Теги: рекорд, флаг, Попасная
 
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