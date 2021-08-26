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Главарь "ЛНР" опубликовал "реферат" про "исторически русский Донбасс"
Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник опубликовал так называемую "аналитическую статью", в которой попытался доказать, что Донбасс "всегда был русским", передает ОстроВ.
Текст, написанный главой оккупационной администрации ОРЛО, по стилистике и тональности полностью дублирует пропагандистскую статью президента России Владимира Путина о "единстве русского и украинского" народов. Многие "исторические" факты так же позаимствованы у главы соседнего государства.
По содержанию "аналитическая статья" Пасечника напоминает реферат, скачанный пятиклассником из интернета. Автор перечисляет содержащиеся в Википедии факты о том, что "история Донбасса началась 100–150 тысяч лет тому назад. В то время современную территорию региона впервые заселили сообщества людей, которые освоили производящий тип хозяйства: этому способствовали богатая флора и фауна".
Главарь "ЛНР" уверяет, что "праболгары и аланы, торки, печенеги и половцы… не исчезли бесследно, а, смешиваясь со славянскими народами, придали им тот внешний облик, харизму и темперамент, которые сегодня присущи жителям Луганщины и Донетчины".
Пунктиром сообщая об указах Петра I и Екатерины ІІ, посвященных освоению региона, Пасечник приходит к выводу, что к XІX веку "в этом промышленном центре возникла одна из самых крупных сетей городов Европы".
Справедливо отмечая роль Алексея Алчевского в становлении экономического потенциала Донбасса, автор "аналитической статьи" не упоминает о том, что знаменитый промышленник и меценат участвовал в украинском национальном движении, возглавлял кружок украинской интеллигенции "Громада" в Харькове и за собственные деньги, обойдя существующие в то время запреты, открыл памятник Тарасу Шевченко.
Советский период развития Донбасса в "реферате" представлен только "сталинскими пятилетками" и героями-подпольщиками.
Опираясь на эти разрозненные и часто противоречивые исторические факты, главарь "ЛНР" делает "вывод" о том, что "Донбасс был и останется русским".
Теги: Донбасс, Путин, ОРЛО, Пасечник, статья
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