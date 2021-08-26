В Северодонецке проведут забег в память о погибших защитниках Украины

26.08.2021 17:00

28 августа в Северодонецке состоится Всеукраинский патриотический забег в память о погибших воинах «Чту воинов, бегу за героев Украины». Об этом сообщает ЛугОГА.

К спортивному мероприятию могут присоединиться бегуны-любители, воспитанники спортивных школ, представители областных и городских организаций спортивной направленности, Луганской облгосадминистрации, военнослужащие и силовых ведомств. Каждый участник должен пробежать дистанцию с закрепленным на футболке именем знакомого или незнакомого человека, который отдал жизнь в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Организаторы - управление молодежи и спорта облгосадминистрации, Департамент массовых коммуникаций облгосадминистрации и отдел в Луганской области Министерства по делам ветеранов Украины.

Начало в 9:00.

Сбор участников - площадь Победы (пр. Центральный, 59).