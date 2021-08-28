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Вуз-переселенец из Луганска отметил 100-летний юбилей
27 августа Луганский национальный аграрный университет отпраздновал 100-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА.
Университет был основан еще в 1921 году и за это время он прошел долгий путь становления. Сегодня вуз готовит специалистов различных отраслей: от агрономов, экономистов, инженеров-механиков до инженеров-технологов по хранению, консервированию и переработке мяса и мясопродуктов, инженеров-технологов по хранению, консервированию и переработке молока и молокопродуктов.
Во время вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации в 2014 году было принято решение о переезде вуза в Харьков, и уже осенью того же года заведение начало активно работать на новом месте, восстанавливать свою материальную и техническую базу, пополнять учебные фонды и планировать свою работу в дальнейшем.
Однако в 2019 году приказом Министерства образования и науки Украины университет был перемещен на территорию Донецкой и Луганской областей. Теперь вуз расположен в Старобельске, Славянске и Константиновке.
Луганский национальный аграрный университет активно развивается, занимается подготовкой будущих специалистов.
Также на базе учреждения функционируют Образовательные центры «Донбасс/Крым - Украина», которые созданы для жителей временно оккупированных территорий и прифронтовых районов.
Теги: Донбасс, Луганск, ВУЗ, юбилей, переселенец
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