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Луганщина получила четыре новых школьных автобуса
Сегодня, 2 сентября, четыре громады Луганской области получили новые школьные автобусы. Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА.
Заместитель председателя облгосадминистрации Екатерина Безгинская вручила ключи представителям учебных заведений Старобельского городской, Новопсковской и Беловодской поселковых, Шульгинской сельской громад.
"Поздравляю всех с началом нового учебного года. Для областной власти безопасность детей - приоритетное направление работы. Спасибо громадам за то, что присоединились к софинансированию, и как результат - приобретены эти комфортные автобусы, каждый из которых стоит около двух миллионов. Отмечу, к полному обновлению автопарка в области еще нужно более сорока таких автобусов. Очень приятно вручить вам сегодня ключи. Желаю всем здоровья, сил и вдохновения", - сказала в приветственном слове Безгинская.
Четыре школьных автобуса приобретены Департаментом образования и науки облгосадминистрации за средства государственного бюджета на условиях софинансирования из бюджетов общин на сумму 7 млн 833,6 тысяч гривен. Уже в ближайшее время после завершения надлежащей регистрации автобусы выйдут на маршруты.
Теги: школа, автобус, ОГА
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