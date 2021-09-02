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Архив - Луганская область

РФ отказалась продлить миссию ОБСЕ на границе с ОРЛО

02.09.2021 16:00
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РФ отказалась продлить миссию ОБСЕ на границе с ОРЛО

Россия решила отказаться от продления миссии ОБСЕ на границе с оккупированной частью Луганской области. Текущий мандат потеряет силу после 30 сентября. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.
"Россия сегодня объявила в Вене, что не поддержит продление после 30 сентября миссии пограничников и наблюдателей ОБСЕ на двух контрольно-пропускных пунктах (Донецк и Гуково) на российско-украинской границе", - написал в соцсети Йозвяк.
С чем это связано, он не указал. Украинская сторона считает, что Москва блокирует продолжение миссии, чтобы и дальше поставлять вооружения НВФ на Донбассе.



Теги: Россия, Донбасс, ОБСЕ, КПВВ, ОРЛО
 
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