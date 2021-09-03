В оккупированном Луганске на День города выступят Глызин, Слава и экс-"лесоповаловец" Куприк

03.09.2021 13:00

Праздничные мероприятия в честь 226-й годовщины основания Луганска начнутся 4 сентября и завершатся 12 сентября. Об этом сообщили в оккупационной администрации города.

4 сентября

- 8:00 – 15:00 – ярмарка, посвященная Дню города (Ярмарочная площадь, улица имени Газеты "Луганская правда");

- 10:00 – первенство Луганска по спортивному ориентированию на дистанции суперспринт (район улицы Азовская и квартала Южный);

8 сентября

- 11:00 – 12:00 – выставка "Почетные граждане города Луганска. Вера Андрияненко" (улица Карла Маркса, 30, музей истории города Луганска);

- 14:00 – городской спортивный праздник "Будь готов к защите рубежей Родины" (улица Алексеева, сквер пограничников);

9 сентября

- 13:00 – 18:00 – конкурс красоты "Мисс Луганск-2021" (площадь Розы Люксембург, 2а, Дворец культуры имени Ленина);

10-12 сентября

- с 10:30 – открытый чемпионат Луганска по бильярдному спорту "Комбинированная пирамида" (улица Челюскинцев, 2а, бильярдный зал развлекательного центра "Шоколад");

11 сентября

- 10:00 – 11:30 – детский праздник "Велосуббота" (улица Коцюбинского, от площади возле здания Луганского академического русского драматического театра имени Павла Луспекаева до здания администрации Луганска);

- 10:00 – 18:00 – концертно-развлекательные программы "Любимому Луганску" с участием молодежи, профессиональных и самодеятельных коллективов города (сквер имени Героев "Молодой гвардии", детский парк имени Щорса);

- 10.00 – зоодефиле "Четыре лапы" (сквер имени Героев "Молодой гвардии");

- 11:00 – шоу "Леди на велосипеде" (сквер имени Героев "Молодой гвардии");

- 12:00 – 13:00 – бал молодоженов (улица Коцюбинского, 14, у здания администрации Луганска);

- 18:00 – 21:00 – концертная программа с участием заслуженного артиста Украины, заслуженного артиста РФ Сергея Куприка, заслуженного артиста РФ Алексея Глызина и российской группы Burito (улица Коцюбинского, площадь возле здания Луганского академического русского драматического театра имени Луспекаева);

- 21:00 – праздничный фейерверк (улица Коцюбинского, площадь возле здания Луганского академического русского драматического театра имени Луспекаева).

Напомним, День города в Луганске отмечается во вторую субботу сентября.