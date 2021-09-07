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На шахте в ОРЛО погибли девять человек
07.09.2021 09:00
На шахте «Красный партизан» на оккупированной территории Луганской области в Вознесеновке (Червонопартизанск) оборвался канат шахтной клети, есть погибшие и пострадавшие, сообщили в "МЧС ЛНР".
По предварительным данным СМИ, в результате аварии могли погибнуть девять человек. Всего в момент обрыва каната в клети находились 25 горняков.
Сейчас на месте трагедии в населенном пункте Червонопартизанск ведутся работы по вызволению заблокированных в шахте горняков и их безопасному выходу на поверхность. На месте создан и работает оперативный штаб.
Теги: Донбасс, шахта, погибший, авария, ОРЛО
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